شكرا لقرائتكم خبر عن شارك برأيك.. توقع نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة صعبة ومصيرية يخوضها الزمالك فى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، عندما يلتقى نهضة بركان المغربى على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجية إيجابية تسهل مهمة مباراة العودة التى ستجمعهما الأحد المقبل على استاد برج العرب، وسط حضور كثيف من جماهير الأبيض.

الزمالك يدخل المباراة بحارس مرمى وحيد وهو عمر صلاح صاحب الـ21 عامًا، بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.

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وطرح ”الخليج 365” استطلاع رآى للجماهير من أجل توقع نتيجة المباراة بين الزمالك ونهضة بركان، والتى ستشهد قوة وندية كبيرة بين الطرفين، نظرًا لرغبة كل منهما فى التتويج باللقاب.