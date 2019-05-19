شكرا لقرائتكم خبر عن قبول اعتذار الجمل عن الإسماعيلى B وتكليف فتحى وكاظم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، على قبول اعتذار أحمد الجمل عن عدم الاستمرار فى مهمته كعضو بالجهاز الفنى بفريق الإسماعيلى “B”، بعد تلقيه عرضا رسميا ليكون عضوا بالجهاز الفنى لفريق “دكرنس” وتكليف غريب فتحى وإسلام كاظم بمنصبه.
ورفض إبراهيم عثمان الوقوف ضد رغبة مدرب الإسماعيلى الشاب الذى طلب الموافقة على رحيله من أجل خوض تجربة جديدة.
وبذلك يصبح الجهاز الفنى يضم طارق زين مديرا فنيا ويعاونه أحمد فكرى الصغير مدربا عاما وكل من غريب فتحى واسلام كاظم فى منصب المدرب المساعد مع استمرار باقى أعضاء الجهاز.
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