شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة سموحة استعداداً لموقعة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، على 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بتروجت بعد غدا الثلاثاء باستاد المكس فى الجولة الـ33 للدورى. وضمت قائمة سموحة كلا من: محمد أبوجبل – أحمد الشيخ – رجب نبيل – كريم يحيي – فارس مجاهد – محمود منصور – محمود عزت – شريف رضا – أحمد أبوالفتوح – إبراهيم عبد القوى – أحمد حمص – شيخ بامبا – محمود معاذ – إسلام صالح – ايدى ايمومو – ديريك نسيبامبى – أوميد أوكرى – حسام حسن – عمر حبشى – أحمد مصطفى. بينما يغيب عن سموحة فى تلك المواجهة كل من السيد فريد - محمد حمدى ذكى - محمود سيد – إبراهيم عادل - عمرو بركات - أحمد صبحى. ويحتل سموحة المركز الخامس عشر بجدول الدورى برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 14 والخسارة فى 11، أحرز لاعبوه 30 هدفا ومنى مرماهم بـ38.

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