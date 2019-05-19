شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حازم إمام للاعبى الزمالك: "بلاش كورة ممتعة أمام بركان المغرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حازم إمام، نجم الزمالك السابق، نصائح إلى لاعبى الفريق الأبيض قبل مباراتهم أمام نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام فى الثانية عشرة صباح اليوم.

ونشر الثعلب الصغير فيديو عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، جاء فيه عدة نصائح، منها الحفاظ على الشباك نظيفة ومواصلة غلق فرص تسجيل الأهداف من لاعبى الفريق المنافس، خاصة أن الزمالك خاض 7 مباريات خرج منها نظيف الشباك.

وطالب حازم إمام لاعبى الأبيض تطبيق نفس سيناريو البطولة الوحيدة التى حققها الفريق، والتى انتهت بالتعادل السلبى ذهاباً، بفضل الالتزام بالجانب الدفاعى، وأن تكون المباراة دفاعية أكثر منها هجومية.

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ونصح حازم إمام لاعبى الزمالك بالخروج من المباراة بأقل الخسائر، موضحا أنه ليس شرطاً أن يلعب الفريق كرة ممتعة خارج أرضه، فمباراة اليوم مفتاح التتويج بالبطولة.

وأضاف الثعلب الصغير أنه بجيب على لاعبى الفريق مساندة عمر صلاح حارس الفريق خلال مشاركته اليوم مع الفريق لتسهيل مهمته مع الأبيض، خاصة فى ظل غياب جنش للإيقاف، وعماد السيد للإصابة، وتجنب الوقوع فى أخطاء بمنطقة الـ18 حتى لا يضعونه فى اختبار أمام النافس.