انت الان تتابع جوارديولا: الثلاثية المحلية أصعب من دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

بيب جوارديولا

أشار المدرب الإسباني بيب جوارديولا، إلى أن التتويج بالثلاثية المحلية في إنجلترا -بريميرليج وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي- يعد إنجازًا أكبر من الفوز بدوري أبطال أوروبا، وتمكن السيتي أمس من اكتساح واتفورد بنتيجة 6-0، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليصبح مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ إنجلترا يتمكن من التتويج بالثلاثية المحلية في موسم واحد، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي للموسم الثاني على التوالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، كما توج السيتي بكأس الرابطة على حساب تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

Advertisements

وقال جوارديولا عقب مباراة أمس: "أحب دوري أبطال أوروبا، ولكن الفوز بالثلاثية المحلية هنا أمر أصعب بكثير من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا". وأضاف المدرب الإسباني: "هذا واحد من أفضل مواسمي التدريبية على الإطلاق، لا أقول إنه الأفضل، ولكنه من بين الأفضل بدون شك". وواصل بيب: "أنا أول مدرب ينجح في الفوز بالثلاثية