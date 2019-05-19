انت الان تتابع صراع دوري الأبطال يشعل مباريات الكالتشيو اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
إنتر وميلان
تتواصل اليوم مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإيطالي، من خلال العديد من المباريات البارزة التي ستحدد نتائجها إلى حد كبير ملامح الفريق الذي سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويستقبل يوفنتوس بطل المسابقة برصيد 89 نقطة، نظيره أتلانتا الرابع برصيد 65 نقطة على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة 8:30 مساءً، بينما يستقبل نابولي الوصيف برصيد 76 نقطة، نظيره إنتر الثالث برصيد 66 نقطة على ملعب سان باولو في تمام الساعة 8:30 مساءً أيضا، أما ميلان السادس برصيد 62 نقطة فيستقبل فروسينوني على ملعب سان سيرو في تمام الساعة 6:00 مساءً.
ويتأهل عن الدوري الإيطالي 4 أندية للمشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وضمن كل من يوفنتوس ونابولي المشاركة في البطولة الأوروبية الموسم المقبل بالفعل. ويحتاج ميلان إلى تحقيق الانتصار اليوم وتعثر كل من أتلانتا والإنتر، كي يحافظ على أمله في التأهل إلى دوري الأبطال للجولة الأخيرة، أما إذا تعثر
ويحتاج ميلان إلى تحقيق الانتصار اليوم وتعثر كل من أتلانتا والإنتر، كي يحافظ على أمله في التأهل إلى دوري الأبطال للجولة الأخيرة، أما إذا تعثر وحقق كل من أتلانتا وإنتر الانتصار، فسيضمنان التأهل إلى دوري الأبطال دون الحاجة لانتظار الجولة الأخيرة.وفي ما يلي باقي مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:
كييفو فيرونا X سامبدوريا الساعة 12:30 ظهرًا.
بارما X فيورنتينا الساعة 3:00 عصرًا.
إمبولي X تورينو الساعة 3:00 عصرًا.
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