انت الان تتابع رئيس الزمالك للخطيب: «أتحداك أن تطلب حكام أجانب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص

الخطيب والعامري فاروق

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يتحدى أن يطلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حكامًا أجانب، لإدارة مباريات الفريق الأحمر القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي. وتابع رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، موجهًا حديثه للخطيب: «أتحداك أن تطلب حكام أجانب، إذا كنت متأكد من أنك تحصل بطولات حلال، وسأقوم بتقديم التحية لك، إذا طلبت حكام أجانب وفزت في النهاية».

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وأشار إلى أن هناك شخصيات تلعب دور إثارة الفتنة بين الجماهير، بينهما شخص في اتحاد الكرة، وآخر في الأهلي، كما أن ناديه تحديدًا يتعرض لمؤامرات واضحة في تلك الفترة الحالية كان منها ما حدث مؤخرًا مع لاعب الفريق التونسي حمدي النقاز، باحتجازه وتحويله للنيابة. وتساءل: «السيارات الجديدة تحتاج أيام لاستخراج