انت الان تتابع رئيس الزمالك للخطيب: «أتحداك أن تطلب حكام أجانب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص
الخطيب والعامري فاروق
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يتحدى أن يطلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حكامًا أجانب، لإدارة مباريات الفريق الأحمر القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي. وتابع رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، موجهًا حديثه للخطيب: «أتحداك أن تطلب حكام أجانب، إذا كنت متأكد من أنك تحصل بطولات حلال، وسأقوم بتقديم التحية لك، إذا طلبت حكام أجانب وفزت في النهاية».
وأشار إلى أن هناك شخصيات تلعب دور إثارة الفتنة بين الجماهير، بينهما شخص في اتحاد الكرة، وآخر في الأهلي، كما أن ناديه تحديدًا يتعرض لمؤامرات واضحة في تلك الفترة الحالية كان منها ما حدث مؤخرًا مع لاعب الفريق التونسي حمدي النقاز، باحتجازه وتحويله للنيابة. وتساءل: «السيارات الجديدة تحتاج أيام لاستخراج
وأشار إلى أن هناك شخصيات تلعب دور إثارة الفتنة بين الجماهير، بينهما شخص في اتحاد الكرة، وآخر في الأهلي، كما أن ناديه تحديدًا يتعرض لمؤامرات واضحة في تلك الفترة الحالية كان منها ما حدث مؤخرًا مع لاعب الفريق التونسي حمدي النقاز، باحتجازه وتحويله للنيابة.
وتساءل: «السيارات الجديدة تحتاج أيام لاستخراج تراخيصها اللازمة، لماذا إذا تم احتجاز النقاز قبل مباراة في غاية الأهمية؟ السفير التونسي كان سيتدخل في الأمر قبل أن يتم حل الأزمة».
وكانت بعثة الفريق الأبيض، قد توجهت إلى مطار القاهرة، يوم الخميس، من أجل السفر إلى المغرب لخوض المواجهة المهمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، حيث وصلت في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي إلى المغرب؛ للدخول في معسكر قبل المباراة، حيث اصطحب المدير الفني للقلعة البيضاء جميع اللاعبين باستثناء محمد عنتر المصاب.
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