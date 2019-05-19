مدرب السيتي: الفوز بـ"الثلاثية المحلية" أصعب من دوري الأبطال

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، السبت عقب تتويج فريقه بلقب كأس إنجلترا باكتساح واتفورد (6-0)، أن الفوز بالثلاثية المحلية أصعب من الفوز بلقب دوري الأبطال.

وقال غوارديولا في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب ويمبلي: "أعشق دوري الأبطال، ولكن الفوز بهذه الثلاثية أكثر صعوبة".

وأصبح المان سيتي أول فريق في إنجلترا يفوز بجميع الألقاب المحلية في موسم واحد (كأس الدرع الخيرية وكأس رابطة المحترفين والبريميير ليغ وكأس إنجلترا).

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وبسؤاله حول إذا ما كان هذا هو الموسم الأفضل في مسيرته، أكد المدرب الإسباني أنه أحد أفضل مواسمه التدريبية.

وأوضح "أعتقد أنه ليس الأفضل، ولكنه يأتي ضمن الأفضل. أن أكون الأول (الذي يحقق هذا الإنجاز) يعني أننا ما زالنا الأفضل".

وحول إمكانية الحفاظ على نفس المستوى خلال الموسم المقبل، أكد: "حسناً، فعلنا هذا الأسبوع الجاري بعد أن فزنا في الموسم الماضي باللقب بحصد 100 نقطة. الفوز بأربعة ألقاب أمراً مذهلاً. العودة للصيف ستكون مشابهة لهذا الموسم، مع وجود بطولة دوري الأمم، حيث كان كأس العالم قبل بداية الموسم الماضي".