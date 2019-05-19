فريق حزم 5 يتأهل للدور الـ2 في دوري ألوية الدعم والإسناد بعدن

فاز فريق حزم 5 ، أمس السبت، على نظيره فريق تقنية المعلومات بنتيجة 6 أهداف نظيفة، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري ألوية الدعم والإسناد لكرة القدم في نسختها الثانية.

وبهذا الفوز الكبير، تأهل فريق حزم 5 إلى الدور الثاني من البطولة ليكتمل عدد الفرقة المتاهلة للدور الثاني من البطولة.

وسيطر فريق حزم 5 على مجريات المباراة ، ونجح في تسجيل أربعة أهداف في الشروط الأول، فيما أحرز هدفين في الشوط الثاني من المباراة .

وبهذا الفوز يتأهل حزم 5 إلى الدور الثاني ليلتقي فريق أمن المعسكر بينما يغادر تقنية المعلومات البطولة.