شكرا لقرائتكم الزمالك ونهضة بركان .. تشكيل جروس المتوقع لمواجهة الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض نادى الزمالك فى الثانية عشر من منتصف الليل، مواجهة نارية أمام فريق نهضة بركان المغربى، على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية".

واستقر المدير الفنى لنادى الزمالك السويسري كريستيان جروس على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة نهضة بركان المغربي.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: عمر صلاح

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خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد