شكرا لقرائتكم الزمالك ونهضة بركان .. أحمد الشناوي يدعم حراس الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدعم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز والمنتخب الوطنى، حراس مرمى نادي الزمالك وذلك قبل أن يدخل الفريق الأبيض في اختبار صعب أمام مضيفه نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية. ونشر الشناوي صورا عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعته بحارسي الزمالك عماد السيد ومحمود عبد الرحيم جنش، واللذان استبعدا من مباراة اليوم أمام نهضة بركان بسبب الاصابة و الايقاف . Advertisements ويشارك الحارس الثالث بنادي الزمالك عمر صلاح في مواجهة اليوم أمام نهضة بركان . وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية في الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة العودة في 26 مايو الجاري على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

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