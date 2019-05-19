شكرا لقرائتكم إصابة جناح الإسماعيلي الصاعد بجرح فى رأسه بمران الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض محمد بيومى جناح الإسماعيلي الصاعد لإصابة بجرح فى رأسه خلال مران إمس السبت ليتم عمل "غرز" من أجل إلتئام الجرح.

يشار إلى أن الإسماعيلي يستعد لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل علي ستاد برج العرب فى الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة 18 لمسابقة الدوري العام.

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وكان الإسماعيلي استعاد نغمة الانتصارات بالفوز علي الداخلية بهدفين دون رد في الجولة 33 لمسابقة الدوري.