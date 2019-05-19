شكرا لقرائتكم شوبير يوجه رسالة لجماهير الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم على مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي الكونفدرالية قائلا : صباح الخير كل التوفيق لنادي الزمالك النهاردة في ذهاب نهائي الكونفدرالية وان شاء الله يرجع مصر بنتيجة إيجابية تساهم في التتويج علي أرض أم الدنيا باْذن الله البطولة مصرية

ويلتقى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامته على الملعب البلدى ببركان، وذلك قبل موقعة العودة التى ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 26 مايو الجارى.

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