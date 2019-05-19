شكرا لقرائتكم علاء أبو القاسم يخسر أمام نظيره الإيطالى ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر البطل الأوليمبى فى سلاح الشيش علاء أبو القاسم من نظيره لاعب إيطاليا بنتيجة 15 / 6 فى إطار دور الـ 32 ببطولة الجائزة الكبرى المقامة فى الصين . Advertisements كان أبو القاسم تأهل إلى دور الـ 32 بالفوز على فاليريو الإيطالى بنتيجة 15 / 5 فى دور الـ 64 . بينما خسر أيضا اللاعب محمد حمزة فى دور الـ 64 من بطل إيطاليا بنتيجة 15 / 8 بعدما نجح فى الفوز على لاعب كوريا فى دور الـ 64 التمهيدى .

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