شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراتى الأهلى مع المقاولون والزمالك بعد أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة، على إقامة مباراتى الأهلى مع المقاولون العرب والزمالك فى الدورى عقب بطولة أمم افريقيا 2019. Advertisements يشار إلى أن اتحاد الكرة كان يفاضل بين اكثر من سيناريو ومنها إقامة مباراة القمة يوم 3 يونيو كأخر مباراة قبل توقف الدورى استعدادا لأمم افريقيا، الا أن رفض الزمالك حال دون ذلك ليقرر اتحاد الكرة إقامة مباراتى الأهلى مع المقاولون والزمالك بعد بطولة أمم افريقيا، وبذلك تصبح مباراة الاهلى مع الأسماعيلى يوم الاربعاء المقبل هى الاخيرة للأحمر فى الدورى قبل الكان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراتى الأهلى مع المقاولون والزمالك بعد أمم أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.