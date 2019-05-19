الزمالك ونهضة بركان .. شاهد نصائح الثعلب الصغير للاعبى الأبيض...

جدة - عمرو شويل نشر حازم إمام نجم الزمالك السابق فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك جاء فيه عدة نصائح للاعبى الأبيض منها الحفاظ على الشباك نظيفة و مواصلة غلق فرص تسجيل الاهداف من لاعبى الفريق المنافس ، خاصة أن الزمالك خاض 7 مباريات خرج منها نظيف الشباك .

وطالب الثعلب الصغير لاعبى الزمالك أن يطبقا نفس سيناريو البطولة الوحيدة التى حققها الفريق ، والتى انتهت بالتعادل السلبى ذهابا ، بفضل الالتزام بالجانب الدفاعى ، وأن تكون المباراة دفاعية أكثر منها هجومية .

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ونصح حازم إمام أن يخرجون من المباراة بأقل الخسائر ، فليس شرطا أن يلعب الفريق كرة ممتعة خارج أرضه ، فمباراة اليوم مفتاح التتويج بالبطولة

وقال الثعلب الصغير أنه بجبي على لاعبى الفريق أن يساندون ويدعمون عمر صلاح حارس الفريق خلال مشاركته اليوم مع الفريق لتسهيل مهمته مع الأبيض خاص فى ظل غياب جنش للإيقاف ، و عماد السيد للإصابة ، وطالبهم بتجنب الوقوع فى أخطاء بمنطقة الـ 18 حتى لايضعونه فى اختبار أمام النافس.