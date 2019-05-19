شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران اليوم استعداداً للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسمح الجهاز لفنى للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتى، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لوسائل الإعلام بحضور مران الليلة بعدما سبق وأعلن عبد الحفيظ إغلاق التدريبات خلال الأيام الماضية. وقال سيد عبد الحفيظ، إن الجهاز الفنى سمح للإعلاميين بحضور تدريبات الفريق اليوم وغداً الاثنين، على أن يتم غلق المران الثلاثاء؛ وذلك استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ 18 لبطولة الدورى.

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