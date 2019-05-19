شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يدعم حراس الزمالك قبل موقعة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز ومنتخب الفراعنة، على دعم حراس مرمى بيته السابق نادى الزمالك قبل أن دخول الفريق فى اختبار صعب أمام مضيفه نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية. ونشر الشناوى صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بحارسى الزمالك عماد السيد ومحمود عبد الرحيم جنش، واللذين استبعدا من مباراة اليوم أمام نهضة بركان بسبب الإصابة والإيقاف. ويشارك الحارس الثالث بنادى الزمالك عمر صلاح فى مواجهة اليوم أمام نهضة بركان. Advertisements وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائي كأس الكونفدرالية في الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة العودة فى 26 مايو الجارى على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الشناوى وجنش

الشناوى وعماد السيد

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