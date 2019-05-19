شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة علاء أبو القاسم فى دور الـ32 بالجائزة الكبرى للشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر البطل الأوليمبى فى سلاح الشيش علاء أبو القاسم من نظيره الإيطالى بنتيجة 15 / 6 فى إطار دور الـ32 ببطولة الجائزة الكبرى المقامة فى الصين. وكان أبو القاسم تأهل إلى دور الـ32 بالفوز على فاليريو الإيطالى بنتيجة 15 / 5 فى دور الـ64. بينما خسر أيضا اللاعب محمد حمزة فى دور الـ64 من بطل إيطاليا بنتيجة 15 / 8 بعدما نجح فى الفوز على لاعب كوريا فى دور الـ 64 التمهيدى.

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