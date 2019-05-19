شكرا لقرائتكم خبر عن غرزة فى وجه "بيومى" الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد بيومى، جناح الإسماعيلى الصاعد، لجرح فى رأسه خلال مران أمس، السبت، وتم علاجه بـ"غرزة". Advertisements ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 لمسابقة الدورى العام. واستعاد الإسماعيلى نغمة الانتصارات بالفوز على الداخلية بهدفين دون رد فى الجولة 33 لمسابقة الدورى.

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