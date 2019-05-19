اتحاد الكرة: الأهلى يواجه المقاولون والزمالك فى الدورى بعد امم افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة إقامة مباراتىّ الأهلى مع المقاولون العرب والزمالك بالدورى عقب بطولة امم افريقيا 2019. وكان اتحاد الكرة يفاضل بين أكثر من سيناريو، ومنها إقامة مباراة القمة يوم 3 يونيو كآخر مباراة قبل توقف الدورى استعدادا لبطولة امم افريقيا، إلا أن رفض الزمالك حال دون ذلك ليقرر اتحاد الكرة إقامة مباراتىّ الأهلى مع المقاولون والزمالك بعد بطولة أفريقيا، وبذلك تصبح مباراة الأهلى مع الإسماعيلى الأربعاء المقبل الأخيرة للأحمر فى الدورى قبل الكان.

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