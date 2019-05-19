شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ونهضة بركان.. الأبيض يبحث عن المجد الأفريقي الغائب منذ 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الثانية عشرة بعد منتصف ليل الأحد يدخل نادى الزمالك تحد جديد، حيث يواجه الفريق الأبيض نظيره المغربي نهضة بركان في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان نادي الزمالك قد تأهل إلى المباراة النهائية للبطولة عقب تخطي عقبة النجم الساحلي في نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1/0، فيما تأهل نهضة بركان عقب الفوز على الصفاقسي التونسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

الزمالك يبحث عن مجد أفريقي غائب عن القلعة البيضاء منذ اعتلاء منصة التتويج في عام 2002، عندما استطاع فرسان ميت عقبة انتزاع لقب دوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب على الرجاء المغربي بهدف تامر عبد الحميد ليضيف اللقب الخامس من دوري الأبطال إلى تاريخ القلعة البيضاء.