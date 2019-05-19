شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يتراجع عن السفر لجنوب أفريقيا لمتابعة دورة كوسافا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على مراقبة دورة كوسافا المقامة بجنوب أفريقيا من خلال الفيديوهات التى ستتوفر للجهاز بعدما استبعد سفر أى من أعضاء الجهاز المعاون لهناك لمتابعة منتخبي أوغندا وزيمبابوى خلال الأيام المقبلة.

جاء تراجع خافيير أجيرى عن فكرة السفر نتيجة حاجته الى أخذ الرأى النهائي لقائمة المنتخب الوطني الأول التى ستخوض المعسكر المقبل والتى لم يستقر حتى الآن على عدد اللاعبين الذين سيخوضونها وإن كانت المؤشرات تذهب الى استدعاء 28 لاعبًا فقط بزيادة لاعب واحد فقط بكل مركز داخل المستطيل الأخضر.