“تابع ” ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الأهلي علي إنبي بهدفين دون رد ويواصل الإقتراب...

أحبائنا المتابعين نرصد لكم في هذا التقرير، ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد المباراة التي أقيمت بين فريق الأهلي وإنبي، التي إنتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل عن طريق حسين الشحات في الدقيقة ال3 من بداية المباراة، ومروان محسن في الدقيقة ال94، ليصل الأهلي الي النقطة ال73 ويقترب أكثر من الحفاظ علي لقب الدوري المصري، وكانت مباراة الزمالك وفريق الداخلية، والتي إنتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد للداخلية، وحصوله علي ثلاث نقاط مهمة في الصراع علي لقب الدوري المصري الممتاز، ليصل الزمالك إلي النقطة 66 في المركز الثاني، بينما يتأكد هبوط فريق الداخلية الي دوري الدرجة الأوليبينما يحل بيراميدز ثالثاًبعد تعثره أمس أمام الجونة وتعادله بهدف لمثلة ليفقد الأمل رسمياًفي الفوز بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

ترتيب جدول الدوري المصري، بعد فوز الأهلي علي إنبي

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ترتيب الهدافين في الدوري المصري الممتاز

أسم الاعب أسم النادي الذي يلعب له عدد الأهداف أحمد علي المقاولون العرب 18 خالد قمر الإتحاد السكندري 14 محمود علاء الزمالك 14 صلاح أمين النجوم 11 حسام سلامة الداخلية 11

والمعروف أن أول وثاني الترتيب سيتأهلان الي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ،بينما الثالث والرابع في الترتيب سيتأهلان الي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والذي أصبحت المنافسة علية قوية بين المصري والمقاولون ومصر المقاصة.

متابعينا الأعزاء نرجو من الله أن نكون قدمنا لكم محتوي جيد، وأن نكون قد أعطيناكم كافة المعلومات التي تريدون معرفتها عن الدوري المصري .