الأهلي يعقد جلسة مع رامي ربيعة لهذا السبب

قام مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ بعقد جلسة مع مدافع الفريق “رامي ربيعة” بعد ثورة الغضب التي أصابت اللاعب خلال الفترة الماضية وشكواه من تجاهل المدير الفني للفريق له خلال الآونة الأخيرة، بالرغم من مشاركته في تدريبات الفريق بانتظام والمستوي الجيد الذي ظهر به.

ويعتقد ربيعة أن موقف الجهاز الفني هو السبب في إبعاده عن حلم التواجد ضمن قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا 2019، والتي من المقرر إقامتها في مصر والتي تنطلق في الحادي والعشرين من شهر يونيو القادم، مما أثار غضب اللاعب والذي كان يعتبر أحد أعمدة المنتخب الوطني الأساسية، في ظل مشاركته بين صفوف المارد الأحمر بانتظام.

وأكد مدير الكرة أن عدم تواجد ربيعة بين قائمة الفريق وعدم مشاركته في المسابقة المحلية لا يقلل من شأن اللاعب وأهميته لدي الجهاز الفني، ولكن يرجع ذلك إلى رغبة المدير الفني للأحمر في تثبيت تشكيلة الفريق خلال الوقت الراهن.