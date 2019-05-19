

كتب أحمد عصام فوجئ الجميع بتداول صورة لغلاف صحيفة "ميرور" الإنجليزية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تحمل صورة محمد صلاح عقب فوز مانشستر سيتي على واتفورد أمس بسداسية نظيفة وتتويجه بلقب كأس الاتحاد. وجاء تصميم الغلاف غريباً بوجود صورة محمد صلاح بمساحة الصفحة الأولى بالكامل تقريباً، ومعها عنوان.. محمد صلاح: اشتريت قبعة جديدة.. بينما تواجدت صورة صغيرة لخبر تتويج مانشستر سيتى بلقب الكأس أعلى الصفحة بعنوان "سيتي يفوز بكأس ما". ويرجع سبب هذا الغلاف الغريب إلى أحد مشجعى مانشستر سيتى الذى اقتحم مقصورة الصحفيين بملعب ويمبلى أمس واتهمهم...

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كانت هذه تفاصيل خبر لماذا تجاهلت صحيفة"ميرور" الإنجليزية تتويج مان سيتي بكأس الإتحاد وأبرزت خبر شراء صلاح لقبعة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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