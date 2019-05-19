فيلادلفيا يواصل انطلاقته الناجحة وسينسيناتي يستعيد نغمة الفوز في الدوري الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس (د ب أ)

واصل فيلادلفيا يونيون انطلاقته الناجحة في الدوري الأمريكي لكرة القدم بفوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه تورنتو مساء السبت لينفرد بصدارة المجموعة الشرقية بالمسابقة.

وفي مباريات أخرى، تغلب نيويورك سيتي على مضيفه لوس أنجليس جالاكسي 2 / صفر ونيويورك ريد بولز على مضيفه دالاس 3 / 1 وسينسيناتي على إمباكت مونتريال 2 / 1 .

وانفرد فيلادلفيا يونيون بصدارة المجموعة الشرقية بالفوز على مضيفه تورنتو 2 / 1 حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام دي سي يونايتد وتجمد رصيد تورنتو عند 16 نقطة في المركز الرابع.

وافتتح فيلادلفيا التسجيل في الدقيقة 25 بهدف من نيران صديقة حيث سجله كريس مافينجا نجم تورنتو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

Advertisements

وفي الشوط الثاني، سجل أليخاندرو بوزويلو هدف التعادل لتورنتو في الدقيقة 51 ولكن جاميرو مونتيرو سجل هدف الفوز الثمين لفيلادلفيا في الدقيقة 68 .

تغلب نيويورك سيتي على مضيفه لوس أنجليس جالاكسي بهدفين نظيفين سجلهما أراوخو دوس سانتوس وماكسيمليانو موراليز في الدقيقتين 44 و45 من ضربة جزاء ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس بالمجموعة الشرقية وتجمد رصيد جالاكسي عند 22 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الغربية بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وفاز نيويورك ريد بولز على مضيفه دالاس بثلاثة أهداف سجلها كريستيان كاسيريس جونيور ومايكل موريللو وبرايان وايت في الدقائق 12 و58 و85 مقابل هدف سجله خيسوس فيريرا في نهاية الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن بالمجموعة الشرقية وتجمد رصيد دالاس عند 17 نقطة في المركز الخامس بالمجموعة الغربية بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وتغلب سينسيناتي على إمباكت مونتريال بهدفين سجلهما ألان كروز وفاتاي الآسي في الدقيقتين السابعة و62 مقابل هدف سجله أورجي أوكونكو في الدقيقة 75 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير بالمجموعة الشرقية حيث كان الفوز في هذه المباراة هو الأول له بعد ست هزائم وتعادل واحد.

وتجمد رصيد إمباكت مونتريال عند 20 نقطة في المركز الثالث بنفس المجموعة.