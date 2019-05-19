ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ادارة النادي قررت متابعة ردود الفعل المنتظرة في حال وصول انتوان غريزمان لصفوف برشلونة. ويأمل برشلونة في ضم غريزمان مع كسر عقد اللاعب مقابل 120 مليون يورو. ووفقا للصحيفة فإن ادارة النادي أعطت موافقتها لفكرة وصول غريزمان في الصيف الحالي. ورحب لاعبي برشلونة كذلك بفكرة ضم اللاعب كما أبدى المدرب آرنيستو فالفيردي ترحيبه بنفس الفكرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موندو.. هل يصل غريزمان أم لا؟ النتيجة ظهرت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.