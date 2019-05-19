تشيلسي يستغل رحيل هازارد

ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن نادي تشيلسي بصدد العمل من أجل الاستفادة من رحيل نجم الفريق الأول ايدين هازارد. وينتظر أن يرحب تشيلسي بفكرة رحيل هازارد لصفوف ريال مدريد عقب نهائي الدوري الأوروبي أمام ارسنال. وعرض تشيلسي على نجم الفريق الشاب اودوي فكرة البقاء في النادي وتمديد العقد مقابل الحصول على القميص رقم 10 وهو رقم هازارد الحالي. ويأمل تشيلسي في رفض اودوي عروض بايرن ميونيخ والعديد من العروض الكبرى واعلان الولاء لناديه الحالي.

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