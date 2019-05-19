مرتضى منصور يُشيد باستقبال المغرب لبعثة الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيقوم بنفسه باستقبال بعثة نادي نهضة بركان المغربي عند وصولها إلى القاهرة، في إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.
قال مرتضى، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، "شعب المغرب عظيم ورائع، واستقبالهم لبعثة الزمالك كان مميزًا، وتصريحاتي فيالبداية كانت بناءً على ما ذكره الجانب التونسي في مباراة الصفاقسي التونسي ونهضة بركان، لكن الجانب المغربي بكل صراحة أحسن استقبالنا".
وتابع: "وجهت رسالة لجنش بين السطور بسبب إيقافه في لقاء الذهاب
وأكمل "سأتقدم بمذكرة إلى وزير الداخلية بسبب ما حدث مع حمدي النقاز، لاعب الزمالك، وإلقاء القبض عليه، وهو ليس فوق القانون، لكنه في النهاية لم يرتكب أي خطأ، ولماذا تم القبض عليه ووضعه في الحجز، وإحالته للنيابة، وإخراجه بـ1000 جنيه كفالة".
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