رياضة | ريال مدريد يفاوض بديل بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفاوض بديل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي ريال مدريد الإسباني استراتيجية واضحة لتعزيز مركز خط وسط الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم.

ويري ريال مدريد أن تعزيز خط وسط الفريق هو أولوية قصوى في الميركاتو بعد حسم التعاقد مع الثنائي إيدن هازارد لاعب تشيلسي ويوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن زيدان المدير الفني لريال مدريد يأمل في إنهاء صفقة مواطنه بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد في أسرع وقت ولكن التوقيع مع لاعب الشياطين الحمر لن يكون سهلاً كما يتوقع البعض.

Advertisements

واشار الموقع إلى أن تكلفة صفقة انتقال بوجبا لريال مدريد بجانب راتبه الضخم الذي يتقاضاه هما العقبة الأكبر وراء تهديد الصفقة بالفشل.

ولذلك اتجه ريال مدريد نحو التفكير في التعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب وسط فريق أياكس ليكون اللاعب البديل للفرنسي بول بوجبا في الخطة البديلة.

واكد الموقع على أن أياكس لا ينوي بيع فان بيك لاعب وسط الفريق بعد رحيل دي يونج بشكل رسمي إلى برشلونة ولكن هناك حلول يسعي برشلونة لاستخدامها لإقناع أياكس بالتنازل عن خدمات اللاعب.

واضاف الموقع أن أياكس يحلم بالتوقيع مع احد النجوم الكبري في الدوري الهولندي وهناك تقارير تشير لرغبته في التعاقد مع أوديغارد لاعب ريال مدريد المعار ولذلك قد يستغل بيريز رئيس النادي رغبة الفريق الهولندي في ضم أوديغارد لفتح مفاوضات حول التعاقد مع فان بيك حال فشل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.