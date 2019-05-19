رياضة | الزمالك يحسم مصير أحمد رفعت وثنائي إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير أحمد رفعت وثنائي إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك مصير الثلاثي أحمد رفعت ومحمد أشرف روقة وعماد فتحي لاعبي الأبيض المعارين إلى نادي إنبي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأجرى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الزمالك اتصالا هاتفيا باللاعب في الأسبوع الماضي لتهنئته على المستوى الذي ظهر به مع الفريق البترولي، مؤكدًا أن مسؤولي النادي يتابعونه منذ رحيله عن النادي لحسم مصيره في الموسم المقبل.

وأشار "مرتضى" لأحمد رفعت أن مسؤولي الزمالك استقروا على عودته مرة أخرى إلى صفوف الفارس الأبيض في نهاية الموسم الجاري إذا استمر على نفس المستوى الذي يقدمه مع الفريق البترولي في المباريات المقبلة، خاصة في ظل العجز الذي يُعاني من الفريق في مركز صانع الألعاب.

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وطالب المشرف العام على الكرة بالزمالك، أحمد رفعت، بالتركيز مع ناديه في الوقت الحالي، وعدم الإنشغال بالعروض االمقدمة له في الفترة الأخيرة من أندية الدوري الممتاز أو الأندية الخليجية.

واستقر مسئولو الزمالك على عدم عودة محمد أشرف روقه لاعب الوسط وعماد فتحي جناح الفريق، المعاران لصفوف انبي حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما فشل الثنائي في إثبات جدارتهما مع الفريق البترولي، منذ انضمامهما له في الميركاتو الصيفي الماضي.

عماد فتحي، لا يشارك بصفة أساسية في المباريات الماضية، خاصة منذ تولي علي ماهر المسئولية الفنية للفريق، حيث اشترك هذا الموسم في 24 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، في حين لعب روقه، 27 مباراة أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أهداف.

ويستعد إنبي لمواجهة مصر للمقاصة في المباراة المصيرية التي تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون للدوري العام.