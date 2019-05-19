رياضة | وداع محزن للكبار في ليلة ريال مدريد وبيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وداع محزن للكبار في ليلة ريال مدريد وبيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره ريال بيتيس مساء اليوم في الجولة الاخيرة من بطولة الليجا والتي ستقام على ملعب البرنابيو.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن مباراة ريال مدريد وبيتيس سوف تشهد وداع العديد من الشخصيات ليس فقط على مستوي اللاعبين.

واشارت الصحيفة إلى أن هناك وداع محتمل من جانب الثنائي جاريث بيل وكيلور نافاس لجماهير ريال مدريد في ملعب البرنابيو باللقاء الأخير بعد ارتباطهم بالرحيل عن الملكي.

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واستقر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على فتح باب الرحيل أمام كيلور نافاس بعد رغبة في الاعتماد على البلجيكي تيبو كورتوا، كما قرر زيدان رحيل جاريث بيل لعدم الاحتياج لخدماته في الفترة المقبلة.

واكدت الصحيفة على أن ليلة وداع الليجا لن تكون مقتصرة على لاعبي ريال مدريد بل هناك أيضا وداع محتمل للمدرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق ريال بيتيس والذي ارتبط بترك مهمة تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

كما ستكون مباراة اليوم في ختام الدوري الإسباني هي الاخيرة للحكم ألبرتو أونديانو مايينكو والذي قرر أن يدير آخر لقاء في مسيرته داخل الليجا.

ولن تشهد مباراة اليوم مشاركة كلا من راموس وماريانو دياز وأودريوزولا وسيبايوس بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني من الرباعي.