رياضة | جروس: حميد أحداد أخبرني بمعلومات عن نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس: حميد أحداد أخبرني بمعلومات عن نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك السويسري كريستيان جروس، أن مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية ستكون قوية ومهمة متمنياً تقديم مباراة جيدة تليق بالفريقين.

وقال جروس، في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة اليوم الأحد، إن "الزمالك يعرف الأجواء جيداً في المغرب والاستعدادات كانت قوية وثقتي كبيرة في اللاعبين".

وقال إنه "استفاد من آراء المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك في فريق نهضة بركان بسبب معرفته به".

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وأضاف أن الزمالك يمتلك مدرب حراس مرمي جيد ويجهز الحراس على أعلى مستوى، وهو ما ينطبق على عمر صلاح الذي يملك عزيمه وتحد وقادر على أن يقدم مباراة جيدة ونثق به كثيراً.

وأوضح أن مباراة نهضة بركان سنركز فيها علي الجانب الذهني والنفسي خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين ونركز أيضاً على الجانب التكتيكي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع المدير الفني للزمالك أن المباراة الواحدة لن تحسم البطولة الكونفدرالية لأن هناك لقاءين أحدهما لقاء الذهاب والآخر لقاء الإياب، بجانب أن تطبيق تقنية الفار شئ جيد ومفيد في تلك النوعية من المباريات.

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية اليوم الأحد، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الحالي.