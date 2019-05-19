انت الان تتابع سعودية وقطرية.. قاسم باشا يكشف عروض ضم تريزيجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

تريزيجيه

أكد نورسال بيلجين، المدير الرياضي لنادي قاسم باشا التركي، أن النجم المصري الدولي محمود حسن «تريزيجيه» لاعب مهم جدًا في صفوف فريقه، مشيرًا إلى أنه يستبعد رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وكشف بيلجين في تصريحات أبرزتها صحيفة haber7 التركية، اليوم السبت، تلقي النادي عدة عروض لضم تريزيجيه من دوريات أوربية مختلفة، إلى جانب عروض من الدوريين السعودي والقطري، موضحًا أن النادي سيحسم موقفه بشأن هذه العروض في نهاية الموسم الجاري.

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وشدد مدير قاسم باشا، أن ناديه يتعامل مع ملف التعاقدات والانتدابات بإستراتيجية واضحة وثابتة، وأنه سيتعامل بنفس الطريقة فيما يخص مستقبل النجم الدولي المصري، أو اللاعبين الجدد المنتظر انضمامهم للنادي. يذكر أن عقد تريزيجيه مع الفريق، ينتهي في صيف 2021، وأكدت تقارير صحفية عديد خلال الفترة الماضية عن رغبة