الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والبث المباشر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
يلتقي ريال مدريد مع ريال بيتيس وإيبار مع برشلونة في الدوري الإسباني، بينما يلعب نهضة بركان المغربي مع الزمالك المصري في نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 19 مايو (أيار):
كأس الاتحاد الأفريقي
2:00 نهضة بركان × الزمالك
الدوري الإسباني
14:00 ريال مدريد × ريال بيتيس
18:15 إيبار × برشلونة
الدوري الإيطالي
14:30 كييفو فيرونا × سامبدوريا
17:00 بارما × فيورنتينا
17:00 إمبولي × تورينو
20:00 ميلان × فروسينوني
22:30 نابولي × إنتر ميلان
22:30 يوفنتوس × أتالانتا
وفيما يلي ابرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:
مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا بث مباشر في الدوري الإيطالي
https://www.alweeam.com.sa/591597
مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر في الدوري الإسباني
https://www.alweeam.com.sa/591594
مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني
https://www.alweeam.com.sa/591588
مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر في نهائي الكونفدرالية
https://www.alweeam.com.sa/591586
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