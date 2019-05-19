شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه نهضة بركان المغربي قى نهائى "نص الليل"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجة الزمالك مستضيفة نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت المغرب أى الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامته على الملعب البلدى ببركان، فى المباراة التى سيديرها تحكيميًا الزامبى جانى سيكازوى، وسط آمال كبيرة من قبل جماهير الأبيض بعبور عقبة مباراة الذهاب ووضع قدمًا نحو التتويج باللقب الأفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء قبل موقعة العودة التى ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 26 مايو الجارى.

وحافظ الزمالك على الوصل إلى المباراة النهائية بالكونفدرالية بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى، بهدف دون رد، فى مباراتى الذهاب والعودة من دور نصف النهائى، فيما تغلب نهضة بركان المغربى الصفاقسى التونسى بالفوز عليه بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة من نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

يدخل الزمالك المباراة وهو يعانى من أزمة فى مركز حراسة المرمى، بعدما تأكدت مشاركة الحارس الثالث للأبيض عمر صلاح أساسيًا لحراسة عرين الأبيض، بعد إيقاف محمود جنش الحارس الأساسى للفريق بعد تعرضه للطرد فى مباراة الأبيض والنجم الساحلى التونسى، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية، وتعرض عماد السيد، الحارس الثانى للفريق، للإصابة بكسر فى إصبع اليد، خلال مباراة الداخلية الأخيرة فى الدورى وخضوعه لعملية جراحية لتثبيت الكسر ليغيب الثنائى رسميًا عن المباراة، إلا أنهما تواجدا فى التدريبات بالمغرب لدعم عمر صلاح ومساندته.

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فيما حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه والتأكيد على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى لتسهيل المهمة قبل مواجهة العودة ببرج العرب مطالبهم بضرورة التركيز واللعب بروح قتالية عالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المغربى، ويرفض المدير الفنى السويسرى إجراء أى تعديلات مفاجأة عن التشكيل المعتاد له مع الأبيض باستثناء تغيرًا اضطراريًا بالدفع بعمر صلاح فى مركز حراسة المرمى وهو الازمة الاكبر فى ظل عدم وجود بدل للحارس بعد اقاف جنش واصابة عماد السيد وسيكون عمر السعيد مهاجم الفريق هو البديل عند أى ظروف طارئة، كما يستعيد الفريق خدمات مدافعه محمود الونش بعد تخليه عن "واقى الأنف" فى تدريبات الأبيض بالمغرب عقب التعافى من الإصابة التى لحقت به أمام دجلة لذلك سيعود لقيادة الدفاع مع محمود علاء.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان من:"عمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها إبراهيم حسن أو أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فى المقابل، يتسلح فريق نهضة بركان المغربى، بالدعم الجماهيرى المنتظر فى ظل الإقبال الكبير على شراء تذاكر المباراة على مدار الأيام الماضية، حيث يسعى منير الجعوانى، المدير الفنى للفريق المغربى، لاستغلال عامل الأرض والجمهور للضغط على الزمالك وتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب تؤهله لحصد اللقب وتسهيل المأمورية فى مباراة العودة بالإسكندرية معتمدا على أسلحته الممثلة فى صانع ألعابه المخضرم أمين الكاس بجانب نجم الفريق المهاجم التوجولى لابا كودجو.