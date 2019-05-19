علاء أبو القاسم يتأهل لدور 32 لبطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل اليوم /الأحد/ البطل الأوليمبى المصرى علاء أبو القاسم لدور الـ 32 لبطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش التى تقام فى الصين. وجاء تأهل علاء أبو القاسم بعد فوزه الكاسح على الإيطالى فاليريو اسبرومونتى بنتيجة 15-5 فى دور الـ64.

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