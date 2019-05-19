شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل حسم صفقة كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النادى الأهلي التسرع وحسم صفقة التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي وقرر مسئولو القلعة الحمراء التمهّل في حسم الصفقة الجديدة خاصة تلك التى ستُكبّد النادي ملايين الجنيهات.

وفي هذا الشأن قال مصدر في الأهلي أن المهاجم التوجولي معروض بالفعل على إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي منذ عدة أسابيع ، موضحاً أن الجميع في الاهلي لم يوافق بشكل رسمي ولا حاسم على إتمام التعاقد مع اللاعب ومازالت المفاوضات والمشاورات جارية بشأن إتمام الصفقة من عدمها.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني أشاد بالبنيان الجسدي للمهاجم التوجولي وكذلك بقدراته التهديفية لكن الجهاز أتفق على ضرورة مُتابعته بشكل أكبر وأكثر قبل التعاقد معه ، مؤكداً أن الجهاز الفني سيُتابع اللاعب في مباراتي الزمالك بذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية حيث تُقام مباراة الذهاب اليوم بالمغرب على أن تُقام مباراة العودة ببرج العرب الأحد المقبل، وشدد المصدر على أن مسئولو الاهلي قد لا يتعاقدون مع المهاجم التوجولي إذا لم يلقي إعجاب وإشادة الجميع في النادي خلال مباراتي الزمالك بنهائي الكونفدرالية ، موضحاً أن فترة التفاوض حول الأمور المالية لم تبدأ بعد بين الأهلي والنادي المغربي.