شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر أمم افريقيا للبيع إليكترونيا نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين أن التذاكر الخاصة بالمباريات ستطرح اليكترونيا أواخر مايو الجارى، حتي يكون هناك فرصة للدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم. وأسفرت القرعة عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى ببطولة أمم افريقيا مع منتخبات أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوى.

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