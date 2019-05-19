كتب عمرو جاب الله

يحل الزمالك ضيفًا فى العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المغرب أى الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة على نظيره نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على الملعب البلدى ببركان، وسط آمال كبيرة من قبل جماهير الأبيض بعبور عقبة مباراة الذهاب ووضع قدمًا نحو التتويج باللقب الأفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء قبل موقعة العودة التى ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 26 مايو الجارى.

ومن المتوقع أن يدخل...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.