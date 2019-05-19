اونلاين | يلا شوت مباراة تابع الزمالك zamaleK DaY مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (Confederation)

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يلا شوت مباراة تابع الزمالك zamaleK DaY مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (Confederation)

يقام لقاء الزمالك ونهضة الأحد 1‪9‪/5‪/2‪0‪1‪9‪ في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة على الملعب البلدي ببركان.

يلا شوت مباراة تابع الزمالك zamaleK DaY مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (Confederation)

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

يلا شوت مباراة تابع الزمالك zamaleK DaY مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (Confederation)

يريد قطاع كبير من الجماهير إيجاد قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بدلا من قنوات بي ان سبورت الرياضية والتي تحتكر حقوق تلك المنافسات من أجل بثها عبر قنواتها حيث تأتي قناة بي ان سبورت اتش دي 1‪ على رأس القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة.

يلا شوت مباراة تابع الزمالك zamaleK DaY مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (Confederation)

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ونقدم لكم ترددات القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية بالمغرب على جميع الأقمار الصناعية والتي تأتي على النحو التالي :

تردد قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي.

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي.

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.

وسنتابع معكم كل الأخبار عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم.