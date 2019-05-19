اونلاين | مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (Confederation) يلا شوت مباراة تابع الزمالك zamaleK DaY

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مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (Confederation) يلا شوت مباراة تابع الزمالك zamaleK DaY

يقام لقاء الزمالك ونهضة الأحد 1‪9‪/5‪/2‪0‪1‪9‪ في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة على الملعب البلدي ببركان.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (Confederation) يلا شوت مباراة تابع الزمالك zamaleK DaY

يريد قطاع كبير من الجماهير إيجاد قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بدلا من قنوات بي ان سبورت الرياضية والتي تحتكر حقوق تلك المنافسات من أجل بثها عبر قنواتها حيث تأتي قناة بي ان سبورت اتش دي 1‪ على رأس القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة.

ونقدم لكم ترددات القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية بالمغرب على جميع الأقمار الصناعية والتي تأتي على النحو التالي :

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مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (Confederation) يلا شوت مباراة تابع الزمالك zamaleK DaY

تردد قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي.

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي.

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.

وسنتابع معكم كل الأخبار عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم.