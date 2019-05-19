اونلاين | beIN SPORTS HD بي إن سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE

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beIN SPORTS HD بي إن سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE

تتجه أنظار الجماهير المصرية وخاصة جماهير نادى الزمالك، لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والذى سيجمع بين نهضة بركان المغربي ونظيره الزمالك المصري على ملعب البلدى ببركان، فى لقاء الذهاب الذى سيديره الحكم الزامبي سيكازوي فى تمام الثانية عشر صباحا .

beIN SPORTS HD بي إن سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE

ولذلك يقدم الخليج 365 الرياضي " قناة مفتوحة" مغربية قررت إذاعة المباراة، بجانب الناقل الرسمي والحصري " بي أن سبورتس".

beIN SPORTS HD بي إن سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE

والقناة هي الرياضية المغربية TNT، وترددها نايل سات 11475، عرب سات 12684، هوت بورد 10873.

beIN SPORTS HD بي إن سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE

ويذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب برج العرب بالاسكندرية، يوم 26 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساءا.

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ويلتقي نادي الزمالك مع نهضة بركان على الملعب البلدي ببركان في المغرب وذلك الساعة 12 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة والواحدة بتوقيت مكة المكرمة.

beIN SPORTS HD بي إن سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE

وكان نادي الزمالك قد تأهل للنهائي على حساب النجم الساحلي حيث فاز بالذهاب 1-0 وتعادلا سلبياً معاً في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب سوسة معقل الفريق التونسي.

beIN SPORTS HD بي إن سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE

وتأهل نادي نهضة بركان للنهائي على حساب الصفاقسي التونسي فقد خسر الذهاب 2-0 وتمكن من الفوز بالإياب بنتيجة 3-0 ليتأهل ويضرب موعداً مع الأبيض.

beIN SPORTS HD بي إن سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE

وستكون مباراة الزمالك مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي علي محمد علي وجواد بده.

وستذيع القناة المغربية الرياضية الثالثة المفتوحة على قمر نايل سات مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر التردد 11475، أما على عرب سات 12684، تردد هوت بيرد هو 10873.