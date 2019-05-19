اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس ستكون منقولة على beIN SPORTS HD بي إن سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس ستكون منقولة على beIN SPORTS HD بي إن سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مشاركاته في بطولة الدوري الاسباني بإستضافه ريال بيتيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من الليجا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب إستاد بينتو فيامارين.

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وقبل اللقاء يتوفر الريال على 68 نقطة ضمن بهم المركز الثالث فيما يتوفر فريق نادي ريال بيتيس على 47 نقطة وضعته في المركز الحادي عشر.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي للسعودية.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبتورتس إتش دي 3 ويديرها تحكيمياً ألبيرتو أونديانو مالينكو.