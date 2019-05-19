رياضة | تامر عبد الحميد: عمر صلاح سيكون نجم لقاء الزمالك ونهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر عبد الحميد: عمر صلاح سيكون نجم لقاء الزمالك ونهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن يكون عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأبيض، هو نجم لقاء الزمالك أمام نهضة بركان المغربي مساء اليوم في ذهاب نهائي الكونفيدرالية.

قال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إن عمر صلاح من العناصر الجيدة وعندما احتاجه الزمالك في مباراة قمة أمام الأهلي منذ موسمين شارك وتألق.

وواصل أنه لا يرغب في وضع المزيد من الضغط على الحارس لأنه عنصر مميز وسيكون أحد نجوم المباراة.