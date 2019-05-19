رياضة | موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل برشلونة اليوم الأحد لمواجهة فريق نادي إيبار في المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي إيبوروا لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقبل اللقاء نجح البلوجرانا في حسم اللقب برصيد 86 نقطة في المقابل يدخل إيبار اللقاء برصيد 46 نقطة وضعته في المركز الثاني عشر.

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وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي أقيمت لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر على ملعب الكامب نو قد إنتهت بفوز البلوجرانا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ومن المنتظر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية والرابع ظهراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها سوف تكون على الهواء مباشرةً عبر بي إن سبتورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي خوان مارتينيز مونويرا.