شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل 3 من أجانب بني ياس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس صرف النظر عن تجديد التعاقد مع مدافع الفريق المحترف البرازيلي روبسون دي باولا المعار من نادي بوافيستا البرتغالي ، بعد رفض ناديه للعرض المالي الذي قدمه بني ياس لتجديد الإعارة ، وطلبه لمبلغ مالي كبير يفوق إمكانيات بني ياس المادية .
وسيرحل اللاعب عن الفريق بعد المباراة الأخيرة له مع دبا في الجولة 26 لدوري الخليج العربي يوم 25 مايو الجاري ، رغم أدائه الجيد مع الفريق طوال الموسم الحالي.
كما صرفت الشركة النظر عن تجديد التعاقد مع الكولومبي مايكل أورتيجا والهولندي ليروي جورج بعد انتهاء عقد كل منهما بنهاية الموسم الحالي ، وسيتم الإبقاء فقط على الإسباني بيدرو كوندي هداف الفريق ، الذي ينتهي عقده مع بني ياس بنهاية الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رحيل 3 من أجانب بني ياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.