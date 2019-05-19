الامارات | رحيل 3 من أجانب بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل 3 من أجانب بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس صرف النظر عن تجديد التعاقد مع مدافع الفريق المحترف البرازيلي روبسون دي باولا المعار من نادي بوافيستا البرتغالي ، بعد رفض ناديه للعرض المالي الذي قدمه بني ياس لتجديد الإعارة ، وطلبه لمبلغ مالي كبير يفوق إمكانيات بني ياس المادية .

وسيرحل اللاعب عن الفريق بعد المباراة الأخيرة له مع دبا في الجولة 26 لدوري الخليج العربي يوم 25 مايو الجاري ، رغم أدائه الجيد مع الفريق طوال الموسم الحالي.

كما صرفت الشركة النظر عن تجديد التعاقد مع الكولومبي مايكل أورتيجا والهولندي ليروي جورج بعد انتهاء عقد كل منهما بنهاية الموسم الحالي ، وسيتم الإبقاء فقط على الإسباني بيدرو كوندي هداف الفريق ، الذي ينتهي عقده مع بني ياس بنهاية الموسم المقبل.