أبوريدة يكرم أندية أسوان وطنطا وإف سي مصر بعد صعودهم إلى «الممتاز»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرّم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أندية طنطا وأسوان وإف سي مصر بمناسبة صعودهم للدوري الممتاز للموسم الجديد. جاء ذلك على هامش حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين، برئاسة الكابتن مجدي عبدالغني، عضو الاتحا، الذي أقيم سفي أحد فنادق القاهرة.

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