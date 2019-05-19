شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان.. واللقب لن يحسم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني لفريق الزمالك، كريستيان جروس، إن فريقه يهدف لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام نهضة بركان المغربي، مؤكدا ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم مستوى مميز في لقاء الذهاب في المغرب.

يحل الزمالك ضيفا على فريق نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في ذهاب المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك قبل أن يلعبا مجددا في الإسكندرية 26 مايو الجاري، في إطار لقاء الإياب.

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أضاف جروس، خلال مؤتمر صحفي خاص باللقاء، أن مباراة نهضة بركان ستكون قوية للغاية، مشيرا إلى أن الزمالك يعرف جيدا الأجواء في المغرب خاصة أن الفريق لعب ثلاث مباريات بالمغرب خلال النسخة الحالية من الكونفدرالية.

أوضح أن الزمالك يمتلك مدرب حراس مرمى مميزا، ويجهز الحراس على أعلى مستوى، مؤكدا أن عمر صلاح حارس جيد ولديه عزيمة وإصرار وقادر على أن يقدم مباراة جيدة أمام الفريق المغربي.

أشار إلى أن حسم اللقب القاري لن يتم في مباراة واحدة، مؤكدا أن تطبيق تقنية الفار في المباراتين سيكون أمرا مفيدا.